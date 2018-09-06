В Індії християни побоюються ходити в церкву через загрози індуїстських радикалів

В Індії деякі християнські родини вимушено припинили ходити до церкви після того, як індуїстські радикали погрожували вбити їх.

При цьому переслідувані сім'ї поклялися поклонятися Христу таємно, пише inVictory з посиланням на The Christian Post.

Зокрема, глава конгрегації в індійському штаті Мадхья-Прадеш пастор Бабу Сінгх повідомив, що 15 сімей перестали ходити в його церкву в останні місяці після того, як зіткнулися з переслідуваннями з боку індуїстських радикалів.

«Радикали кажуть, що поб'ють і вб'ють членів моєї церкви, якщо ті продовжать відвідувати служби, – розповів він. – До травня цього року в церкві регулярно поклонялися близько 200 осіб. Але нині лише 50-60 чоловік відвідують недільні служіння. Вони знаходяться під величезним тиском індуїстських радикалів».

37-річний християнин з села Кардубаді Шанкар Дамор розповів, що його сім'я перестала відвідувати церкву під загрозою фізичної розправи. Однак, незважаючи на гоніння, Шанкар пообіцяв, що його сім'я буде продовжувати поклонятися Христу таємно.

Інший християнин з села Кардубаді Бабу Сінгх Дамор сказав, що, отримавши ступінь бакалавра богослов'я, хотів служити пастором. Однак змушений практикувати свою віру в таємниці.

«Ми, християни, уважно стежимо за тим, куди йдемо і з ким зустрічаємося, — пояснив Бабу Сінгх. – У нас досить жалюгідне життя. Тим не менш, ми не збираємося залишати Ісуса, ніхто не вирве Ісуса з наших сердець».

За версією християнської благодійної організації Open Doors, Індія займає 11-е місце в списку країн, де християн піддають гонінням.