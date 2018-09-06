В Італії відкрився XXVI Міжнародний симпозіум з православної духовності

В абатстві Бозе на півночі Італії відкрився XXVI Міжнародний симпозіум з православної духовності.

Захід традиційно проходить в Спасо-Преображенському екуменічному монастирі, повідомляє «Благовіст-Інфо».

У симпозіумі беруть участь високі представники Помісних Православних Церков, Римсько-Католицької Церкви, Англіканської Церкви і протестантських громад, а також видатні богослови і церковні історики. Цього року конференція присвячена темі «Розрізнення духів і християнське життя».

Привітальні телеграми учасникам симпозіуму направили Папа Римський Франциск, Патріарх Варфоломій I, Патріарх Кирил, предстоятель Румунської Православної Церкви Патріарх Даниїл, Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II, Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій, а також примас Англіканської спільноти архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Міжконфесійна зустріч проходитиме з 5 по 8 вересня. На її відкритті виступили засновник монашої громади Енцо Б'янкі і президент Папської ради сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох.