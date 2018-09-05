У Саудівській Аравії за антирелігійні публікації в інтернеті саджатимуть у в'язницю

У Саудівській Аравії набули чинності поправки до кримінального законодавства, які передбачають посилення покарання за злочини у сфері IT.

Як наголошується в заяві Генпрокуратури КСА, відтепер за онлайн-контент, «загрозливий громадській безпеці», жителі Саудівської Аравії будуть відправлятися у в'язницю терміном до п'яти років, повідомляє Islam-today.

Крім того, передбачено штраф у розмірі 3 мільйонів ріалів (800 тисяч доларів). Покарання ці, як наголошується в заяві відомства, будуть застосовуватися щодо тих, хто опублікував в інтернеті матеріали, які «порушують громадський порядок, зневажають релігійні цінності, громадську мораль або недоторканність приватного життя».