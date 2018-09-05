У Саудівській Аравії за антирелігійні публікації в інтернеті саджатимуть у в'язницю
16:38, 05 вересня 2018Світ
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У Саудівській Аравії саджатимуть за антирелігійні публікації в інтернеті / islam-today.ru
У Саудівській Аравії набули чинності поправки до кримінального законодавства, які передбачають посилення покарання за злочини у сфері IT.
Як наголошується в заяві Генпрокуратури КСА, відтепер за онлайн-контент, «загрозливий громадській безпеці», жителі Саудівської Аравії будуть відправлятися у в'язницю терміном до п'яти років, повідомляє Islam-today.
Крім того, передбачено штраф у розмірі 3 мільйонів ріалів (800 тисяч доларів). Покарання ці, як наголошується в заяві відомства, будуть застосовуватися щодо тих, хто опублікував в інтернеті матеріали, які «порушують громадський порядок, зневажають релігійні цінності, громадську мораль або недоторканність приватного життя».
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