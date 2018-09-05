У Кишиневі відбудеться Всесвітній конгрес сімей

У Кишиневі (Молдова) з 14 по 16 вересня пройде Всесвітній конгрес сімей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент Молдови Ігор Додон, повідомляє allmoldova.com.

У заході візьмуть участь понад 2 тисячі осіб, запрошених з десятків держав, у тому числі високопоставлені державні діячі, представники релігійних конфесій з усього світу, експерти, представники громадянського суспільства, академічних кіл, формальних і неформальних груп.

Усі вони об'єднають зусилля для досягнення однієї мети й низки важливих завдань як на регіональному, так і на глобальному рівні – пошук кращих рішень для зміцнення інституту сім'ї, подолання демографічних криз у багатьох країнах світу, просування кращих методик у системі освіти, а також в соціально-економічній сфері, з метою зміцнення сім'ї як основи суспільства.