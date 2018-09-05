У Римі монахи-капуцини обрали нового главу ордена

Після чотирьох шестирічних мандатів представників інших країн, Орден Братів Менших Капуцинів знову очолив італієць.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на прес-службу Ватикану.

У Римі з 27 серпня по 16 вересня проходить Генеральний капітул Ордену Братів Менших Капуцинів. Вранці 3 вересня делегати структур Ордени з усіх кінців світу, що представляють понад 10 тисяч ченців, службовців на всіх континентах, обрали нового голову своєї конгрегації. Головним міністром ордена на наступне шестиріччя став священик-капуцин Роберто Дженуін з Фалькаде.

Обраний вже під час першого голосування (він отримав 101 голос з-поміж 188 членів капітулу) Роберто Дженуін став першим італійцем на чолі Ордену після 24-річної перерви. Уродженець Фалькаде у північно-італійському регіоні Венето, він отримав юридичну освіту в Папському Латеранському університеті, ніс служіння настоятеля в різних монастирях, викладав і протягом дев'яти років очолював капуцинскую провінцію Тривенето на Півночі Італії. Двічі Дженуін брав участь у генеральній капітулі. Відтепер він буде очолювати Орден капуцинів протягом наступних шести років.