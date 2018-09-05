У Нігерії за останні півроку радикальні ісламісти вбили понад 6 тисяч християн

Нова хвиля переслідувань почалася у Нігерії щодо місцевих християн цього року – понад 6000 місцевих жителів, християн різних деномінацій, було вбито радикальними ісламістами тільки за останні півроку.

Про це повідомляє «Християнський суспільний рух Нігерії».

Християнська Асоціація Нігерії заявила, що оскільки міжнародне співтовариство робить вигляд, що не помічає хвилі масових вбивств за релігійно-етнічною ознакою, то вони змушені звернутися в ООН і низку інших країн з проханням вжити термінових заходів.

У спільній заяві, опублікованій «Національним форумом старійшин християнських громад Нігерії» (NCEF) та міжнародною комісією з перевірки ситуації на чолі з британським верховним комісаром, повідомляється, що на території їх країни «загальний джихад був початий ісламістами Північної Нігерії на чолі з етнічною групою «фулані». Цей рух джихаду грунтується на доктрині ненависті, культивованій у мечетях та ісламських медресе півночі країни, а також на ідеології етно-расової переваги племінного союзу «фулані».

Головна мета ісламських угруповань, – на думку представників об'єднання християнських громад Нігерії, "полягає в тому, щоб замінити Конституцію Нігерії нормами шаріату і зробити їх єдиним джерелом законів".