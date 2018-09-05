Колекцію ікон співака Григорія Лепса оцінили у 35 млн доларів

Виставка «Предивне мистецтво», де представлено близько 200 ікон із зібрання співака Григорія Лепса, відбудеться у московському Державному історичному музеї з 5 вересня по 6 листопада.

За словами артиста, експерти оцінюють її у 25-35 млн доларів, повідомляє Business FM.

«Важко визначити, хто говорить, 25 мільйонів доларів, хтось - 35. Одна з найбільших колекцій у країні, а може, і в світі», — говорить Лепс.

На виставці представлені іконописні роботи, багато з яких ніколи не показувалися публіці. Співак збирав ікони протягом 20 років. Він зізнався, що не завжди було легко отримати той чи інший предмет для своєї колекції, але зрештою йому завжди вдавалося умовити власника продати ікону.