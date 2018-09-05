Влада Пекіна перешкоджає роботі християнського храму

Влада Пекіна значно посилила умови діяльності «Церкви Сіону», яка є однією з найбільших неофіційних «надомних» протестантських церков столиці Китаю.

Зокрема, було висунуто вимогу оснастити храм 24 відеокамерами, об'єднаними в систему внутрішнього спостереження «в цілях безпеки», пише «Седмиця».

«Вони вимагають встановити камери навіть у святилищі, де ми молимося, але керівництво Церкви вважає ці вимоги надмірними. Наші богослужіння для нас святі», – розповів головний пастор релігійної організації Цзінь Мінгрі.

Після того, як вимоги влади були відхилені, служба безпеки почала залякувати парафіян, викликати їх повістками, наводити про них довідки за місцем роботи і вимагати, щоб ті припинили ходити в храм.

«Церква Сіону» займає один з поверхів в офісній будівлі, де раніше був нічний клуб. Зараз орендодавець під натиском влади вимагає розірвання договору про оренду, який діє до 2023 року, і всіляко ухиляється від контактів з пресою з цього приводу. У такій ситуації Церкві навряд чи вдасться підшукати нове приміщення, вважає Цзінь Мінгрі.

Китайська Конституція гарантує свободу віросповідання. Однак після приходу до влади президента Сі Цзіньпіна в 2012 році Пекін накладає все більше і більше обмежень на богослужбову і богословську діяльність, оскільки влада вважає, що релігія підриває вплив і авторитет Комуністичної партії Китаю. Вони піддають усяку релігійну діяльність суворому нагляду з метою запобігання впливу іноземних служб на внутрішні справи держави під виглядом місіонерської діяльності.