У Ліванській єпархії Вірменської Церкви обрали нового предстоятеля

Вірменський Кілікійський Католікос Арам I затвердив кандидатуру нового предстоятеля Ліванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви.

Ним став архиєпископ Нарек Алемезян, повідомляє «Благовіст-Інфо». Вибори нового пастиря Ліванської єпархії пройшли 1 вересня. У них брали участь п'ять кандидатів – архієпископи Комітас Оганян і Нарек Алемезян, єпископ Макар Ашкарян, архімандрити Ананіа Гуджанян і Гевонд Бендезян.

Згідно з церковним каноном, вибори нового предстоятеля єпархії були призначені після самовідводу колишнього глави Ліванської єпархії єпископа Шагена Паносяна. Причини самовідводу в єпархії не пояснюють. Повідомляється лише, що в той же день Католікос Арам I схвалив результати виборів і затвердив кандидатуру архієпископа Алемезяна.

У монастирі Св. Богородиці в Лівані відразу після виборів відбулася зустріч Арама I з делегацією єпархіальної ради, у складі якої були присутні колишній і новопризначений голови Ліванської єпархії. На зустрічі Арам I подякував єпископу Шагену Паносяну за п'ять років беззавітного служіння на благо Ліванської пастви і висловив надію, що новий пастир Нарек Алемезян продовжить самовіддано працювати на благо Вірменської Церкви.