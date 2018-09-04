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У Єгипті ісламські екстремісти знову напали на християн-коптів

22:48, 04 вересня 2018
Світ
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Під час нападу екстремісти викрали коштовності з золота і срібла / invictory.org

В центральному Єгипті група ісламських екстремістів в черговий раз напала на оселі християн, розграбувавши чотири будинки і поранивши двох жителів та одного пожежного.

За даними архієпископства Ель-Мінья Коптської Православної Церкви, напад стався в селі Демчау Хашем, пише Vatican News.

Повідомляється, що під час нападу група екстремістів викрала з будинків коштовності з золота і срібла.

У комюніке наголошується, що напад продовжує нагнітати атмосферу напруженості, що виникла через будівництво нової церкви у цьому районі.

Серія інцидентів почалася, коли місцеві мусульмани виступили проти зведення невеликого християнського храму.

При цьому Коптська Православна Церква від імені помісного архієпископа висловила подяку керівництву органів безпеки і адміністрації префектури за «зусилля щодо стримування кризи».

Коптська нерухомість в Єгипті вже не раз піддавалася нападам з боку ісламських радикалів. Наприкінці 2017 року в місті Хелуан в результаті нападу на магазин були вбиті два християнина-копта.

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