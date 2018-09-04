На Шрі-Ланці буддисти закидали камінням християн

На Шрі-Ланці на пастора, його дружину і ще двох християн напала група буддистів, коли вони поверталися зі святкування дня народження іншого християнина.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті служіння «Голос мучеників» 28 серпня, п'ять сільських жителів підійшли до християн, почали погрожувати і ображати пастора. Християни продовжували йти, і тоді односельці почали кидати в них каміння, поранивши дружину пастора та іншу жінку, повідомляє "Католицький оглядач".

Після події пастор подав скаргу до місцевої поліцейської дільниці. Попри те, що християни у Шрі-Ланці можуть поклонятися Богові відкрито, місцеві буддисти часто налаштовують вороже інших жителів проти християн, що призводить до подібних нападів.

«Моліться за зцілення двох поранених жінок, а також за те, щоб християни мали мужність продовжувати зустрічатися для богослужінь, попри погрози», – закликали у служінні.