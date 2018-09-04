У Сан-Франциско відкриють пам'ятник святителю Іоанну Шанхайському

У Сан-Франциско з'явиться пам'ятник святителю Іоанну Шанхайському і Сан-Францисському чудотворцю.

Його розмістять у дворі притулку церкви святого Тихона Задонського, повідомляє «Благовіст-Інфо».

Пам'ятник святителю Іоанну Шанхайському переданий церкві фондом «Діалог культур – єдиний світ». Притулок є історично важливим місцем, яке безпосередньо пов'язане з життям святителя. Щорічно його відвідують сотні паломників.

Урочиста церемонія відкриття і освячення пам'ятника відбудеться 7 вересня на честь 55-річчя затвердження архієпископа Іоанна на Сан-Францисській кафедрі, а також 45-річчя заснування Конгресу російських американців.

У червні фонд «Діалог культур – єдиний світ» передав у дар Ново-Дівеєвському монастирю в Нью-Йорку пам'ятник преподобному Серафиму Саровському. «Символічно, що пам'ятники великим святим будуть об'єднувати східне та західне узбережжя США», — зазначили в організації.