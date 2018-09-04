У Кондопозі почали розбирати залишки згорілої Успенської церкви

Минулого тижня на місці згорілої Успенської церкви в Кондопозі стартували консерваційні заходи.

Співробітники московського підприємства «Спецпроектреставрація» розпочали маркування, заміри та сортування конструкцій, які залишилися від пожежі, повідомляє інформаційно-аналітичний портал Карелії.

У вихідні до них приєдналися фахівці Управління з охорони об'єктів культурної спадщини Карелії, архітектурно-реставраційного центру «Заоніжжя» та волонтери організації «Спільна справа». Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава республіки Артур Парфенчиков.

«Розібрали завали по периметру зрубу, вцілілі елементи конструкцій церкви тимчасово складовані в штабелі на прилеглій території. Усі роботи ведуться на добровільній основі, фахівці та волонтери прибувають на місце за свій рахунок і працюють безкоштовно на підставі дозволу республіканського Управління з охорони ОКС, що гарантує правомірність дій у консерваційно-реставраційних роботах», — підкреслив він.