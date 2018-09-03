В Ізраїлі вчений хоче побудувати місто для християн-арамеїв і відновити арамейську мову й культуру

Християнський вчений планує побудувати місто для християн-арамеїв в Ізраїлі, мріючи відновити на їх споконвічній землі стародавні арамейську мову та культуру.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianpost" 42-річний Шаді Халлул (Shadi Khalloul), голова Асоціації християн-арамеїв Ізраїлю і науковий співробітник проекту Philos, розповідає у своєму інтерв'ю виданню "The Wire Daily", що християни-арамеї належать до корінних народів Ізраїлю й арамеї, які нині живуть є прямими нащадками перших християн у цих стародавніх землях.

Вперше арамеї згадуються в середині III тисячоліття до н. е. Кочові племена арамеї розселилися в Сирійській пустелі в XIV столітті до н. е., а на рубежі XII-XI століть до н. е. заполонили майже всю Передню Азію, де арамейська мова була основною розмовною на рубежі й на початку нашої ери. Нащадками арамеїв вважаються й сучасні ассірійці.

Хоча багато хто вважає, що арамейська мова давно «мертва» (як з подивом дізнався Халлул під час навчання в університеті штату Невада), сам Халлул і його рідні продовжують користуватися нею. Ось так і сталося, що ще у свої студентські дні Халлул усвідомив, що головна мета й покликання його життя – зберегти культуру та мову свого народу як корінного стародавнього народу Ізраїлю.

«Арамейська мова органічна для нашої країни, – зазначає Халлул. – Вона може внести свій внесок у зміцнення Ізраїлю як єврейської держави, продемонструвати всьому світові, що ми, ізраїльтяни, бережемо і відновлюємо [арамейське населення], поважаючи велике минуле цього народу та його приналежність до гнаних християн Близького Сходу».

«Ми мріємо відновити життя та культуру християн-арамеїв як корінної меншини у цій країні, – говорить Халлул. – Для цього ми мріємо збудувати своєї місто для збереження нашої християнської віри та арамейської мови, нашої етнічної своєрідності, всього нашого стародавнього спадку – поважаючи при цьому наші спільні корені з іудеями та пишаючись ними».

Група активістів передбачає назвати нове місто «Арам Нірам», бо «Арам» – це спільна історична назва арамейських царств в Біблії, а Хірамом звали ім'я царя Ліванського – того, хто постачав царя Соломона ліванським кедром під час побудови Храму.

Наразі Халлул і його організація просять виділити їм під будівництво ділянку землі на півночі Ізраїлю, де, за його словами, їх предки жили понад 400 років до війни за незалежність 1948 року. Під час війни їм довелося тікати з рідних місць, а незабаром тут виникла незалежна національна держава Ізраїль.