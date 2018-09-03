У Нігерії бойовики заживо спалили священика з дружиною і трьома дітьми

У Нігерії ісламські бойовики живцем спалили християнського священика з дружиною та трьома дітьми при нападі на селище, в якому було вбито ще 3 людини і 95 будинків спалено.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianpost", збройні ісламські бойовики з племені фулані (фульбе) напали на селище в окрузі Баркін Лади штату Плато і по-звірячому розправилися зі священиком Адаму Гуанг Урімом (Adamu Gyang Wurim), його дружиною й дітьми.

Храм належав Апостольській Церкві Христа і знаходився в селі Абононг району Форон. Сім'я священика намагалася сховатися у власному будинку під час нападу бойовиків, але ті спалили його разом з людьми.

За даними Пітера Гьенденга (Peter Gyendeng), члена парламенту від цього округу, під час нападу загинуло ще не менше трьох жителів селища.

«У моєму окрузі, в селі Абононг, ісламські пастухи, ймовірно з племені фулані, вбили вісім чоловік, включаючи місцевого священика та його родину, – заявив Гьенденг. – Відомо, що вони вбили ще одного чоловіка в селі Дорова, а двоє інших вважаються зниклими без вести».

Як повідомив у своєму інтерв'ю нігерійській газеті "The Nation" очевидець нападу Ісаак Чоуі (Isaac Choji), великий загін озброєних ісламістів увірвався в село на світанку й оточив будинок священика. Блокувавши всі виходи із будинку, бойовики, за його словами, підпалили будинок і службові будівлі й чекали, поки будови прогорять, щоб ніхто не міг врятуватися з вогню. Чоуі розповів, що бойовики розстріляли ще й сусідку священика. Жінку з пораненнями вдалося доставити в найближчу лікарню.

За інформацією "The Nation", парафіяни й родичі вже поховали останки священика та його рідних у братській могилі.