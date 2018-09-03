Принц Чарльз матеріально підтримує відновлення середньовічної церкви в Румунії

Принц Уельський Чарльз, спадкоємець Британської корони, підтримує відновлення середньовічної церкви Успіння Богородиці в Стре, Румунія, побудований у XIV столітті.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на офіційний сайт Румунської Патріархії.

Принц Уельський – постійний учасник проекту «Невідкладна допомога для пам'ятників», за допомогою якого будуть надані всі необхідні матеріали для відновлення Успенської церкви в Стре.

Відновлення церкви почалося у 2017 році. Проект підтримується мерією Калана, єпархією Діви і Хунедоари, приходу Русі й великою кількістю приватних спонсорів. Перші роботи, пов'язані з ремонтом покрівлі та дренажем, почнуться у вересні.

15 пам'яток старовини Трансільванії та Банатського області були реабілітовані, починаючи з 2016 року, в рамках проекту «Невідкладна допомога для пам'ятників».

Завдяки своєму фонду принц Чарльз інвестував понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на різні проекти, пов'язані з об'єктами природної і культурної спадщини Румунії, а також на різні програми, що сприяють розвитку сільської місцевості в країні.