У Бурятії пацієнт, який втік із клініки, пограбував православний храм

У Мухоршибирському районі Бурятії пацієнт втік з профілактичного медичного закладу, щоб роздобути гроші на алкоголь і випити.

Чоловік відправився в село Стара Брянь і там, у пошуках грошей, йому на очі попався місцевий православний храм. Розбивши вікно шматком тротуарної плитки, 36-річний зловмисник через вівтар проник у церкву і викрав звідти коробку з пожертвами, повідомляє "БМК".

Як повідомляє прес-служба МВС по Бурятії, чоловік з мішком дрібних грошей відправився до найближчого магазину, але алкоголю там не виявилося. Відправився до іншого, але мети так і не досяг. У цей момент санітар медичного закладу, де лікувався ображений чоловік, пізнав у перехожому пацієнта клініки. Санітар разом з очевидцями затримав втікача і повідомив про подію в поліцію.

У затриманого вилучено пакет з дріб'язком на суму 900 рублів. Громадянин зізнався, що ці гроші він викрав у храмі.

Відзначається, що пацієнт клініки ніде не працює, а раніше був судимий за аналогічні злочини. У рамках кримінальної справи призначено експертизи, у тому числі судово-психіатрична. Ведеться слідство.