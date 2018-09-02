У Непалі ввели покарання за навернення в іншу релігію та втручання в релігії інших

50 тисяч рупій штрафу і до 5 років позбавлення волі, а для іноземців: примусово покинути країну менш ніж за сім днів – таким відповідно до нового кримінального кодексу буде в Непалі покарання за «навернення в іншу релігію або втручання в релігії інших».

Законодавчі зміни, прийняті торік, набули чинності 17 серпня. Непальські християни бояться їхнього практичного застосування, повідомляє "Католицький оглядач".

Згідно з новими положеннями Кримінального кодексу в Непалі штрафують будь-які спроби заохочення до зміни релігії чи поширення своєї віри серед прихильників інших релігій. Непальцям це загрожує штрафом у розмірі 50 тис. рупій (близько 390 євро) і до п'яти років позбавлення волі. Іноземцям – виселенням з країни впродовж 7 днів.

Непальські християни особливо стурбовані новими законами, що набули чинності 17 серпня. Серед 29 мільйонів громадян (80% з яких є послідовниками індуїзму) християни становлять лише 1,4%. Вони побоюються, що зміни в Кримінальному кодексі будуть ще одним інструментом переслідування і формулюватимуть помилкові звинувачення проти них.

Оскільки нові закони затверджені 2017 року, багато міжнародних правозахисних організацій звернулися до президента Непалу Бідх'ї Деві Бхандарі з проханням усунути з нового Кримінального кодексу суперечливий запис. До того ж у контексті конституції Непал залишається світською державою, у якій громадянам дозволяється свобода віросповідання.

Згідно з рейтингом організації «Open Doors», Непал є 25 країною у списку країн, де найбільше переслідують християн. Церкви спалюють, а послідовників Христа звинувачують серед іншого за вбивство корів, яких охороняють як священних тварин у Непалі.