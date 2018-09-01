У Великобританії виставили на аукціон ескіз бурки принцеси Діани

У Великобританії виставлені на аукціон унікальні історичні свідчення того, як принцеса Діана виявляла повагу до мусульманської культури і етики.

На аукціон за ціною 30 000 доларів був виставлений набір ескізів нарядів, які принцеса Діана збиралася одягнути під час туру по Близькому Сходу у 1986 році, повідомляє IslamNews з посиланням на The Daily Mail.

Принцеса Уельська, якій на той момент було 25 років, попросила пошити їй сукні, відповідно до мусульманських традицій, а також замовила бурку, що приховує фігуру з голови до ніг, з прорізом для очей.

На фотографіях поїздки Діани в Саудівську Аравію немає кадрів у бурці, але той факт, що на ескізах залишилося це вбрання, свідчить про повагу принцеси до культури та звичаїв країн Сходу. «Їх високості відвідають Оман, Катар, Бахрейн і Саудівську Аравію. В усіх випадках головним моментом повинна бути скромність», – йдеться у письмовому поясненні до ескізів.