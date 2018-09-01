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У Султанаті Оман відбувся парад поліцейських у хіджабах

16:40, 01 вересня 2018
Світ
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У Султанаті Оман відбувся парад поліцейських у хіджабах / islamnews.ru

Служниці порядку продемонстрували виправку і навички стройової підготовки, повідомляє IslamNews.

На заході в якості глядачів були присутні представники влади і звичайні громадяни. Парад викликав великий інтерес у соцмережах, де очевидці опублікували ролики, зняті мобільними камерами.

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