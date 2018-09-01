У Султанаті Оман відбувся парад поліцейських у хіджабах
16:40, 01 вересня 2018Світ
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У Султанаті Оман відбувся парад поліцейських у хіджабах / islamnews.ru
У Султанаті Оман пройшов парад, у якому взяли участь співробітниці поліції в хіджабах.
Служниці порядку продемонстрували виправку і навички стройової підготовки, повідомляє IslamNews.
На заході в якості глядачів були присутні представники влади і звичайні громадяни. Парад викликав великий інтерес у соцмережах, де очевидці опублікували ролики, зняті мобільними камерами.
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