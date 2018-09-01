У Султанаті Оман відбувся парад поліцейських у хіджабах

У Султанаті Оман пройшов парад, у якому взяли участь співробітниці поліції в хіджабах.

Служниці порядку продемонстрували виправку і навички стройової підготовки, повідомляє IslamNews.

На заході в якості глядачів були присутні представники влади і звичайні громадяни. Парад викликав великий інтерес у соцмережах, де очевидці опублікували ролики, зняті мобільними камерами.