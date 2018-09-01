Синагога у штаті Вашингтон надасть притулок нелегальним мігрантам в Америці

Синагога в місті Олімпія американського штату Вашингтон заявила в середу ввечері, що вона приєднується до інших релігійних громад і організацій у захисті прав мігрантів.

Про це в четвер, 30 серпня повідомляє Jewish Telegraphic Agency.

"На підтримку прав іммігрантів організація зобов'язується брати участь у діях аж до фізичного притулку", - сказано в повідомленні, розміщеному на сайті синагоги.

Рабин олімпійської синагоги Сет Гольдштейн розповів, що духовний центр працює над планом допомоги нелегалам ось вже кілька місяців. Храм Бет Хетфилох, про який йде мова, — це реконституціоністська конгрегація, у якій перебувають близько 175 сімей.

Питання нелегальних мігрантів стоїть у штаті Вашингтон досить гостро. Повідомлялося, що митники та працівники служби міграції затримали 1600 нелегалів.