Прем'єр-міністр Ірландії заявив про втрату Католицькою церквою центральної ролі у суспільстві

Прем'єр Ірландії вважає, що Католицька церква втратила центральну роль у суспільстві, підкресливши «темні сторони» в історії Ірландії і церкви.

Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на theguardian.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар закликав до перегляду відносин церкви і держави. У своїй критичній мови в присутності понтифіка під час його візиту в країну він підкреслив, що в 21 столітті необхідно укласти новий суспільний договір з урахуванням реалій сучасної Ірландії, в якому повинні знайти відображення уроки «наших спільних помилок».

Прем'єр-міністр згадав про нещодавнє рішення великої колегії присяжних у справі про «жорстокі злочини католицьких священиків у штаті Пенсільванія, які тривалий час переховувалися священноначалієм, щоб захистити честь церкви, попри страждання невинних жертв». «Подібні випадки широко і сумно знайомі і нам тут, в Ірландії, – зазначив у своїй промові прем'єр-міністр. – Нам ще дуже багато що належить зробити, щоб викорінити зло, відновити правду і зневажену справедливість, і зцілити рани жертв цих злочинів. Тепер настав час перейти від слів до найрішучіших дій».

Говорячи про глибокі зміни, що відбулися в суспільстві Ірландії з часів попереднього папського візиту в 1979 році, Лео Варадкар зазначив, що населення країни стало більш різнорідним за своїм походженням, традиціям і переконанням, і менш релігійним. В країні з'явилися нові закони про розлучення, контрацепцію, аборти і одностатеві шлюби. «Ці зміни підказують нам, що настав час збудувати нові, більш зрілі відносини церкви і держави в Ірландії, – проголосив Варадкар. – Ми повинні оформити ці відносини новим суспільним договором у 21 столітті. У цьому договорі релігія більше не буде грати центральну роль в суспільстві, але при цьому, безумовно, збереже найважливіше місце в його житті».