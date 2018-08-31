У Голландії скасували конкурс карикатур на пророка Мухаммеда
Нідерландський парламентарій Герт Вілдерс скасував оголошений ним конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, зважаючи на масові протести мусульман.
Про своє рішення він повідомив 31 серпня, пише «Благовіст-Інфо».
Політик зазначив, що прийняв таке рішення після декількох загроз, додавши, що не хоче наражати на небезпеку інших людей.
«Щоб уникнути ризиків прояви насильства на релігійному ґрунті, я прийняв рішення скасувати конкурс карикатур», - йдеться в заяві.
Конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, ініціатором якого виступив Вілдерс, повинен був пройти в листопаді. Розмір першого призу становив понад 8,5 тис. євро.
У Пакистані тисячі мусульман, які сам факт зображення пророка сприймають як образу, влаштували марші протесту з вимогою скасувати конкурс.