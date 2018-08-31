Губернатором єгипетської провінції вперше стала християнка

Президент Єгипту вперше в історії країни призначив головою однієї з єгипетських провінцій жінку-християнку.

30 серпня на пост глави провінції Думьят Абдель Фаттах ас-Сісі призначив Маналь Авад Міхаіл, яка належить до громади коптів — етнорелігійної меншості країни, пише inVictory.

Крім того, глава держави призначив керівників в Каїрі, Гізі, Луксорі, Асуані і Північному Синаї.

У 2017 році Єгипет посів 21 місце в списку країн, які переслідують християн, складеному християнською благодійною правозахисною організацією Open Doors USA. Крім того, уповноважена комісія Сполучених Штатів з міжнародної релігійної свободи рекомендувала, щоб Державний департамент США присвоїв Єгипту «рівень 2», що визначає його як країну, де допускаються порушення релігійної свободи.

У грудні 2016 року 29 осіб було вбито і 47 отримали поранення, коли терорист-смертник напав на церкву Святого Петра і Павла в Каїрі.