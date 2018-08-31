В Ізраїлі під час походу хлопчик знайшов фігурку богині родючості, якій 11-12 тисяч років

В Ізраїлі під час походу 8-річний хлопчик знайшов фігурку богині родючості, якій 11-12 тисяч років.

Як повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "Israelinfo", Ітамар Берна під час подорожі підібрав камінчик незвичайної форми і приніс його додому. 2 роки знахідка пролежала в коробці з іншими каменями, які він також визнав цікавими.

Нещодавно, під час прибирання незвичайну скам'янілість побачила мама Ітамара. Жінка показала камінь знайомому археологу - Ренате Розенталь-Хеджинботтому.

Вчений і його колеги обстежили предмет і визначили, що він дуже древній. Знахідка допитливого хлопчика - це фігурка богині родючості. Деякі археологи стверджують, що вік камінця – 11-12 тисяч років.

Як виявилося, крихітна фігурка зображує вагітну жінку, можливо, богиню-матір. У давні часи такі вирізані з каменя фігурки використовували як амулети.

Ітамар Берна, якому нині 10 років, відніс знахідку до Управління стародавностей Ізраїлю, за що отримав подячний сертифікат.