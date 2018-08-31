У Римі обвалився дах храму XVI століття

В італійській столиці обвалився дах старовинної церкви ХVI століття.

Храм було побудовано на руїнах античної в'язниці, де, як вважається, утримували перед стратою апостолів Петра і Павла, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Під час обвалу ніхто не постраждав, оскільки церква була зачинена в цей час, хоча зазвичай у ній вінчають молодят. Незважаючи на це, рятувальники все одно залучили до пошуків собак, аби переконатися, що під завалами нікого з людей немає.

Це вже не перший випадок руйнування історичних об'єктів в Італії, раніше завалилися кілька стін у давньому місті Помпеї. Грошей з державного бюджету на реставрацію пам'яток не вистачає, тож Італія намагається залучити приватних інвесторів, аби вберегти історичні будівлі.