У Римі обвалився дах храму XVI століття
10:58, 31 серпня 2018Світ
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У Римі обвалився дах старовинного храму / tsn.ua
В італійській столиці обвалився дах старовинної церкви ХVI століття.
Храм було побудовано на руїнах античної в'язниці, де, як вважається, утримували перед стратою апостолів Петра і Павла, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Під час обвалу ніхто не постраждав, оскільки церква була зачинена в цей час, хоча зазвичай у ній вінчають молодят. Незважаючи на це, рятувальники все одно залучили до пошуків собак, аби переконатися, що під завалами нікого з людей немає.
Це вже не перший випадок руйнування історичних об'єктів в Італії, раніше завалилися кілька стін у давньому місті Помпеї. Грошей з державного бюджету на реставрацію пам'яток не вистачає, тож Італія намагається залучити приватних інвесторів, аби вберегти історичні будівлі.
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