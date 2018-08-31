Суздаль і Гороховець увійшли у Всесвітній список об'єктів особливої туристичної привабливості

Російські міста Суздаль і Гороховець включені у Всесвітній список об'єктів особливої туристичної привабливості.

Таке рішення було одноголосно прийнято експертами з 48 країн на сесії Міжнародного комітету з питань туристичної привабливості та сталого розвитку туризму в Пекіні, повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Включення міста цілком у Всесвітній список — це унікальне рідкісне рішення, яке підтверджує особливий статус старовинних російських міст Суздаль і Гороховець, — зазначив голова генеральної ради Євразійської організації економічного співробітництва (ЄОЕС) Ігор Рибаков. — Володимирська земля славиться багатою спадщиною, унікальними пам'ятками архітектури, зодчества, мистецтва і по праву вважається історичною перлиною не тільки Росії, але і всього людства».

Крім Суздаля і Гороховця, у Всесвітній список внесли 33 об'єкта, у тому числі Британський музей у Лондоні, Антверпенської зоопарк, Велику мечеть у Кувейті і «Заборонене місто» — унікальний архітектурний комплекс в Пекіні.

У даний час список містить 2178 об'єктів, що мають особливе значення для розвитку туризму.