У Великобританії 85-річний священик проїде на велосипеді майже півтори тисячі кілометрів

Цього тижня 85-річний англіканський клірик Пітер Ленгфорд, який вирушив у двотижневий велопробіг по Британії, зробив першу одноденну перерву для відпочинку.

У подорож священик з Бекклса (графство Саффолк) вирушив у свій 85-й день народження, який відмітив 18 серпня, пише inVictory. Йому доведеться подолати шлях довжиною 874 милі (1407 кілометрів). В ході велопробігу він сподівається зібрати 8 тисяч фунтів стерлінгів пожертвувань.

Цей велопробіг став для літнього чоловіка вже третім. Аналогічні подорожі він здійснював у 2008 році, на своє 75-річчя, і в 2013-му, коли йому виповнилося 80. Пітер Ленгдон сподівається встановити рекорд і увійти в Книгу Гіннеса.

Велопробіг стартував у містечку Лендз Енд у південно-західній частині Англії. Його кінцевим пунктом має стати містечко Джон-о-Гроутс на північно-східному узбережжі Шотландії. Священнослужитель планує дістатися туди 12 вересня.

Кошти, зібрані у ході велопробігу, отець Пітер Ленгфорд має намір передати благодійним організаціям.