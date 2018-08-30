Глава Карелії заявив, що вина за підпал старовинної церкви лежить, зокрема, на педагогах

Глава Карелії Артур Парфенчіков заявив, що побічно вина за підпал старовинної Успенської церкви лежить в тому числі на педагогах і сім'ї підлітка, якого підозрюють у злочині.

У Петрозаводську в рамках Серпневої педагогічної конференції відбувся круглий стіл, на якому обговорювалися питання духовно-морального виховання молоді у зв'язку з підпалом Успенської церкви, в якому підозрюється 15-річний школяр, повідомляє російське інформагентство.

«Якби він (класний керівник) зайшов в інтернет (на сторінку учня), напевно, виникло б питання – а що робити далі? Це ж підказка педагогу: зайшов, подивився, з ким спілкується, які проблеми – і зрозумів, що з дитиною відбувається трагедія. І цю дитину треба брати в оберемок і з'ясовувати, що відбувається. І давайте екскурсію терміново. Давайте якийсь урок. Не знаю, що там – це вже завдання педагога. Але дзвінок-то – ось він, в інтернеті. Значить, педагога, класного керівника це не цікавило? Директору це було нецікаво? Тому сьогодні говорити, що ми тут ні при чому, сім'я винна... Родина, звичайно, теж винна. Я розумію, що нині найпростіше – знайти цапа-відбувайла. Винен вчитель? Винен. Директор? Винен. Батьки? Винні. Бабуся теж винна, що в церкву з собою не брала просто так», — заявив Парфенчіков.

«Я розумію, справа не в дитині, справа навіть не в роботі з дітьми. Навіть повертаючись до цього хлопчика, там проблеми в сім'ї – ідеологічні, життєві. Бо за моїми відчуттями, мама вела дитину не туди. І ось як цьому протистояти силами освіти, я не знаю», — додав міністр освіти Карелії Олександр Морозов.

Управління МНС в Карелії повідомило, що 10 серпня будівля Успенської церкви повністю згоріла. При гасінні постраждав один з пожежників. Попередньою причиною займання названий підпал. Порушені кримінальні справи про знищення об'єкта культурної спадщини. Затриманий 15-річний підліток з Петрозаводська, який, за даними слідства, гостював у бабусі недалеко від церкви в Кондопозі й влаштував підпал. З 24 серпня почався збір пожертвувань на відновлення храму.