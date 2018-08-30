У Нідерландах затримали чоловіка, який погрожував вбити організатора конкурсу малюнків пророка Мухаммеда

Нідерландська поліція затримала чоловіка, який підозрюється у погрозах вбивсти вкрай правого голландського політика та лідера «Партії свободи» Герту Вілдерсу через організацію їм конкурсу малюнків пророка Мухаммеда.

Про це йдеться в заяві правоохоронних органів, повідомляє російське інформагентство.

«Поліція затримала 26-річного чоловіка на вокзалі в Гаазі. Причиною арешту став відеозапис у Facebook, в якому чоловік анонсує атаку на організатора конкурсу малюнків в офісі «Партії свободи», – йдеться в заяві поліції.

За словами правоохоронців, інформація про погрози надійшла в понеділок, затримання було проведене вранці у вівторок.

Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS) повідомляє, що затриманий є уродженцем Пакистану, який останнім часом багато подорожував по Європі. Підозрюваний постане перед судом в королівстві в п'ятницю.

У свою чергу Вілдерс в Twitter повідомив, що був проінформований контртерористичним підрозділом країни про те, що в Нідерланди приїхав чоловік з метою вчинити вбивство.

У червні політик заявив, що організовує конкурс малюнків пророка Мухаммеда, переможців якого він оголосить у листопаді в офісі партії. Ініціатива викликала критику й засудження ряду діячів, у тому числі пакистанської влади.