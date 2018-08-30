У Канаді на руїнах знесеної заради будівництва висотки церкви виявили капсули часу

Знесення церкви Knox Metropolitan United Church в Едмонтоні (Канада) обернулося несподіваним історичним відкриттям.

Під час знесення будівлі робітники виявили, що два наріжних камені церкви приховували капсули часу, повідомляє RussianWeek.

«У нас не було ніякої інформації про те, що тут закладені ці коробки», – сказав парафіянин церкви Стів Госкін (Steve Hoskin) в інтерв'ю телеканалу CTV.

Одна капсула датується 1942 роком, коли була побудована церква. Інша лежала там з 1907 року. На думку розробника Дейва Дербі (Dave Dyrbye), ця коробка залишилася там від попередньої, згодом згорілої церкви. Її цеглини збереглися і були використані для будівництва церкви, яку знесли на цьому тижні.

«Під цією купою щебеню багато спогадів», – зазначив Стів Госкін.

В обох коробках різні документи і місцеві газети, що відображають новини того часу.

Нині парафіяни продали власність забудовнику, тому що їхнє згромадження неухильно скорочувалася в останні роки, а сама будівля потребувала серйозного ремонту.

На місці, де була ця церква, навесні наступного року почнеться будівництво дев'ятиповерхового житлового будинку.