У Петербурзі ангела з купола Катерининської церкви перенесли у Смольний собор

Дерев'яна скульптура ангела, яка до 2017 року стояла на куполі церкви Святої Великомучениці Катерини на Василівському острові в Санкт-Петербурзі, перенесена в Смольний собор для постійного розміщення

Перевезення двотонного пам'ятника відбулося 29 серпня, повідомляє «Благовіст-Інфо».

Фігура, вирізьблена з модрини і обшита листами свинцю, простояла на куполі Катерининської церкви понад 200 років. Її замінили копією під час реставрації у 2017 році. Відтоді оригінал зберігався в приміщенні, поки комітет з охорони пам'ятників за порадою реставраторів не прийняв рішення перенести його для постійного зберігання і подальшого експонування в Смольний собор.