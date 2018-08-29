Американський Суд відхилив позов з вимогою прибрати з доларів фразу про Бога

Суд штату Міннесота відхилив позов групи атеїстів з проханням прибрати з банкнот і монет фразу In God We Trust (Ми віримо в Бога).

Як повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на агентство Reuters, група атеїстів звернулася до суду з проханням прибрати фразу з банкнот, зазначивши, що вона порушує їх право на свободу слова та віросповідання, а також суперечить першій поправці до Конституції США (поправка гарантує, що Конгрес США не стане підтримувати будь-яку релігію).

Суд постановив, що ця фраза на доларах "відповідає ранньому розумінню пункту про заборону конгресу видавати закони, що засновують державну релігію" і не примушує до дотримання релігійних обрядів.

Президент США Дуайт Девід Ейзенхауер у 1956 році підписав закон, згідно з яким фраза In God We Trust стала національним гаслом США. Напис на монетах став з'являтися у 1864 році в період Громадянської війни. На банкнотах її почали друкувати з середини 1960-х років.