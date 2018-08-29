Американський сенатор Джон Маккейн заздалегідь спланував власну панахиду

Американський сенатор Джон Маккейн заздалегідь спланував власні похорони, у тому числі склав список людей, які понесуть труну з його тілом на меморіальну службу.

Про це, як повідомляє російське видання, 28 серпня написала газета "Politico".

81-річний Маккейн помер 25 серпня після річної боротьби з агресивною формою раку мозку.

Труну з тілом політика будуть нести російський журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший, колишній віце-президент Джо Байден, колишній сенатор-демократ від штату Вісконсін Расс Файнголд, екс-міністр оборони Вільям Коен, актор Уоррен Бітті та інші друзі Маккейна.

«У той момент я був убитий горем, майже до сліз. Звичайно, я погодився. Я сказав, що це буде найбільша честь, що розриває серце, яку тільки можна уявити», - розповів Кара-Мурза-молодший.

Він додав, що Маккейн був для нього «справжнім лідером і дорогим другом». Журналіст також розповів, що сенатор знав про наближення смерті й готувався заздалегідь.

Похорон політика пройде 2 вересня у місті Аннаполіс (штат Меріленд). До похорону труна з тілом Маккейна перебуватиме в будівлі законодавчих зборів Арізони в Фініксі. Сім'я Маккейна попросила американського президента Дональда Трампа не відвідувати його похорон.