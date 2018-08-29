Цього року в світі було вбито 25 католицьких священиків

Кількість католицьких священиків, вбитих від початку поточного року по всьому світу, зросла до 25 осіб.

Останні два подібних випадки були нещодавно зареєстровані в Мексиці та Сполучених Штатах, повідомляє "Седмиця" з посиланням на польське католицьке видання wiara.pl.

Тіло священика Вільяма Костелло знайшли 17 серпня в Техасі, а тіло священика Мігеля Жерарда Флореса Ернандеса - 25 серпня в мексиканському штаті Мічоакан.

У поточному році в Америці вбили 10 священиків Католицької Церкви, в Африці - 10, в Азії - 3, в Європі - 1. Найбільше священиків - шестеро - загинули в Мексиці, по троє в Нігерії та Центрально-Африканській Республіці, двоє на Філіппінах і по одному в Малаві, Демократичній Республіці Конго, Кот-Д'івуарі, Камеруні, Колумбії, Сальвадорі, Венесуелі, Перу, США, Індії та Німеччині.