Представники християнських Церков закликали дбайливо ставитися до природи

Напередодні «Пори створіння», ініціативи, що триватиме від 1 вересня до 4 жовтня, представники основних християнських конфесій закликають до дбайливого ставлення до створіння, до дій, спрямованих на захист природи від неконтрольованого визискування та згубних наслідків кліматичних змін.

Ця перша спільна заява, підписана всіма представниками основних християнських Церков у рамках ініціативи «Пора створіння», свідчить про те, що тема захисту довкілля є суттєвим елементом життя віри, повідомляє Радіо Ватикану.

День молитви за створіння, що відзначається 1 вересня, був започаткований Константинопольським Патріархом Димитрієм І у 1989 році. З часом, ця ініціатива, до якої долучилися представники інших християнських конфесій, переросла в місяць молитви. У 2015 році Папа Франциск встановив Всесвітній день молитви в наміренні дбання про сотворений світ, що, як і в Православній Церкві, відзначається 1 вересня.

Серед тих, хто підписав цьогорічну спільну заяву – представник Константинопольського патріархату, архиєпископ Тельміський Йов, глава Англіканської Церкви, архиєпископ Джастін Уелбі, голова Всесвітньої Ради Церков, пастор Олаф Фюксе Твейт, Генеральний секретар Всесвітньої лютеранської федерації, пастор Мартін Юнґе та Префект Дикастерії сприяння цілісному людському розвиткові, кардинал Петер Турксон.