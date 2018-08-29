У Таджикистані законодавчо прописали допустимий розмір могил
10:16, 29 серпня 2018Світ
1973 0
У Таджикистані прописали допустимий розмір могил / islam-today.ru
Влада Таджикистану законодавчо прописала максимально допустимий на кладовищах республіки розмір могил.
Згідно з постановою уряду, відтепер розмір могили не має перевищувати два метри в довжину та півтора метра в ширину, повідомляє Islam-today.
Також забороняється ставити масивні надгробки – їх розмір також прописаний у документі.
Довжина горизонтальної надгробної плити не має перевищувати півтора метра, ширина - одного метра, а висота - півметра. Вертикальна плита має бути не вище одного метра, не більше півметра завширшки й 10 сантиметрів у товщину.
Контролювати дотримання нових правил будуть представники комітету при уряді Таджикистану та місцеві органи влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter