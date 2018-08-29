Католицький священик порівняв ІДІЛ з нацистами

Французький католицький священик Патрік Дебуа заявив, що дії бойовиків ІДІЛ нагадують злочини нацистів у роки Другої світової війни.

До такого висновку він дійшов на підставі доказів про злочини нацистів під час Голокосту, чиї дії нагадують сьогоднішні злочини ІДІЛ проти єзидів в Іраку, пише inVictory.

Патрік Дебуа 15 років збирав дані про злочини нацистів, а також документував злочини, які ІДІЛ вчинила проти єзидів – стародавньої релігійної меншини в Іраку. Мова йде про страти, зґвалтування та інші злочини.

Священик зазначає, що ІДІЛ – це «ефективна машина вбивства», яка використовує науковий підхід, майже як Гітлер, який методично знищував євреїв під час Голокосту. Священик пише про свої міркування в новій книзі «Терористична фабрика: ІДІЛ, геноцид єзидів та експорт тероризму». Автор підкреслює, що нацисти та ІДІЛ використовують загальні тактики на зразок публічних страт і допомоги місцевого населення.

Однак ІДІЛ небезпечно також тим, що відправляє хлопчиків у віці від 7 до 11-ти років у спецтабори, щоб зробити з них терористів. Їх дні наповнені ісламськими молитвами, тренуваннями і вивченням Корану. Кожен вечір вони дивляться відео з стинанням і розп'яттям.

«Бойовики кажуть дітям: «Ми всі помремо. Ми помремо в Мосулі або Рацці, але ви повинні вижити. У вас є місія». Один хлопчик розповів мені: «Вони вкрали мій розум». Я ніколи не чув, щоб хтось говорив щось подібне», — пише Дебуа.

При цьому він підкреслює, що важливо не тільки довести факт вбивств, але і те, що їх можна припинити.