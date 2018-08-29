В Ізраїлі міністр запропонувала заборонити релігійні партії

Ізраїльський міністр у справах пенсіонерів та гендерної рівності Гіла Гамліель заявила, що в політичній системі країни не повинно бути релігійних партій.

«Якщо б була можливість не змішувати ультраортодоксальні і релігійні партії з політикою, я б напевно надала цьому перевагу, тому що політика – це питання компромісу, а релігія просто непоступлива», - передає mignews.com слова міністра, сказані в інтерв'ю радіо «Галей ЦАХАЛ».

У нинішньому парламенті Ізраїлю функціонують дві релігійні партії (ШАС і «Яадут а-Тора»), а також релігійно-національний «Єврейський дім».

Гіла Гамліель також нагадала, що через різноманітність членів коаліції уряд відчуває себе скутим і не може приймати деякі законопроекти.

«Як ми бачимо, це впливає на безліч питань. Тому має бути чіткий поділ. Я завжди говорила, що ми повинні змінити систему правління. Необхідно висловити публічний протест, який потребує саме цього», - додала вона.

Повідомляється, що представники релігійних партій поки що не відреагували на заяву міністра.