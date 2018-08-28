У Китаї віруючих будуть виключати з компартії

Китайська компартія (КПК) оприлюднила оновлені правила поведінки для комуністів.

У документі, виданому Центральною комісією із дисципліни, віруючим пропонується залишити лави КПК, оскільки китайська компартія офіційно дотримується атеїзму і чекає, що всі її члени будуть розділяти цей світогляд. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на сінгапурську газету The Straits Times.

"Ті члени партії, які дотримуються якихось релігійних вірувань, повинні отримати допомогу партії і підвищити з її допомогою свій освітній рівень, - сказано в нових правилах. - Якщо ж вони і після цього не змінять поглядів, то їх слід підштовхнути до того, щоб вони покинули ряди КПК".

Також будуть виключені з партії ті, "хто використовує релігію для підбурювання". При цьому стаття 36 конституції КНР гарантує громадянам свободу віросповідання, уточнюючи лише, що релігійна діяльність повинна бути вільна від іноземного контролю.

За даними одного з найбільших китайських соціологічних дослідницьких проектів CFPS, на 2017 рік у КНР налічувалося близько 13 відсотків буддистів, 5,6 відсотка послідовників даосизму і різних сект, 4,53 відсотка християн усіх конфесій, 3,2 відсотка мусульман. При цьому 73,5 відсотка населення становлять або атеїсти, або послідовники так званої "китайської народної релігії", що припускає поклоніння духам предків, силам природи та дрібних божеств.