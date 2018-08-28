этот материал доступен на русском

У Таїланді буддійський чернець на смерть забив 9-річного послушника

16:31, 28 серпня 2018
Світ
4302 0
Дев'ятирічний буддійський послушник Ваттанаполь Сисавад (ліворуч) помер після побиття тайським ченцем / dailymail.co.uk

За повідомленням авторитетного європейського видання Daily Mail, 64-річний монах з Канчанабурі, Таїланд, до смерті побив палицею юного послушника.

Стало відомо, що дев'ятирічний хлопчик відволікся і завадив колективній молитві, це і стало причиною люті наставника.

Інцидент стався у буддистському монастирі Канчанабурі. Чернець у пориві гніву сильно побив дитину, використовуючи бамбукову палицю, а потім вдарив її головою об колону.

У результаті жорстокого побиття 9-річний послушник впав у кому і через деякий час дитина померла у місцевій лікарні.

Повідомляється, що чернець був заарештований, і йому буде пред'явлено звинувачення у вбивстві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter