У Польщі відкриють для відвідування підземелля храму, де був похований Данило Галицький

У вересні будуть відкриті для відвідування підземелля давнього православного (пізніше греко-католицького) собору Різдва Богородиці, який нині виконує функції римо-католицької базиліки у місті Холм (Польща), де на думку істориків був похований засновник Львова король Данило Галицький.

В експозиції представлять відреставровані могили греко-католицьких холмських єпископів, повідомляє zik.ua з посиланням на Chelmski.eu.

28 і 29 вересня мешканці міста та туристи зможуть побачити, зокрема, великий саркофаг уніатського єпископа Порфирія Скарбек-Важинського (1732-1804 рр.), який був одним з героїв повстання Тадеуша Костюшка.

Можна буде оглянути не лише поховання, але й елементи підземної архітектури, а також знахідки, відкриті під час археологічних досліджень, зокрема, літургічний одяг вишитий золотими нитками. Частину артефактів передали до міського музею, а решту будуть експонувати безпосередньо у підземеллях.