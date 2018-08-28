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У Карелії розпочався збір пожертв на відтворення згорілої дерев'яної церкви XVIII століття

10:23, 28 серпня 2018
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За попередніми оцінками, на відновлення церкви потрібно близько 100 млн. рублів / blagovest-info.ru

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на прес-секретаря глави регіону Марину Кабатюк.

За її словами, пожертвування в 100 тис. рублів перевів глава Карелії Артур Парфенчиков. Раніше він запропонував підлеглим на добровільній основі пожертвувати одноденний заробіток на відтворення церкви.

За попередньою експертною оцінкою, на відновлення церкви потрібно близько 100 млн. рублів.

Успенська церква була збудована у 1774 році в пам'ять про загиблих селян при Кизькому повстанні 1769-1771 років. Вона була однією з найвищих дерев'яних церков на Російській Півночі, її висота 42 метри. Храм був об'єктом культурної спадщини федерального значення. Богослужіння в ньому не велися з 2015 року.

Пожежа сталася вранці 10 серпня. За попередніми даними МНС, церкву підпалили. У підпалі підозрюють 15-річного підлітка. Він поміщений в центр тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників МВС по Карелії.

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