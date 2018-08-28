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У Новгороді з уламків стародавнього розпису храму реставратори зібрали десятки ликів святих

06:33, 28 серпня 2018
Світ
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Георгіївський собор Свято-Юр'єва монастиря / wikipedia.org

Відновлення монументального живопису ведеться в майстерні реставратора Новгородського державного музея-заповідника Тетяни Ромашкевич, повідомляє «Седмиця».

«В результаті археологічних розкопок ми отримали неймовірну кількість фрагментів ликів святих. Виявлення цих ликів та інших фрагментів фресок рівнозначно відкриттю видатного пам'ятника, аналогів якому у Великому Новгороді немає», - підкреслила Ромашкевич.

На її думку, розпис храму був виконаний майстрами найвищого рівня, ймовірно, візантійськими, які володіли виключною технікою. «Вони писали фрески одразу і цілком, не допрацьовуючи їх згодом. Мабуть, живопис Георгіївського собору згодом став еталоном для розпису інших стародавніх руських храмів», - вважає реставратор.

Розкопки на території Свято-Юр'єва монастиря співробітники Інституту археології РАН почали в 2012 році. Дослідження проводяться в рамках комплексної реставрації Георгіївського собору, який, згідно з літописними джерелами, був закладений в обителі в 1119 році. В ході розкопок біля стін храму вчені виявили велику кількість уламків фресок, збитих зі стін собору при його ремонті на початку XIX століття.

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