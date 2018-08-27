У Карачаєво-Черкесії археологи шукатимуть давню аланську церкву

Найближчим часом на території древніх аланських храмів X століття в Карачаєво-Черкесії почнуться розкопки.

В ході їх буде перевірена гіпотеза про існування поруч із збереженим Сентинським храмом більш ранньої церкви, яка була зруйнована в 932 році, повідомляє «Благовіст-Інфо».

Сентинський храм - одна з п'яти збережених культових споруд аланського періоду на території сучасної КЧР. Він розташований на відрозі гірського хребта, на лівому березі річки Теберда в околицях аулу Нижня Теберда.

За словами кандидата історичних наук, доцента Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Андрія Виноградова, розкопки будуть вестися спільно з представниками Інституту археології РАН.

Члени експедиції, яка триватиме з 27 серпня по 10 вересня, будуть також працювати на Нижньо-Архизському городищі, де знаходяться три з п'яти древніх храмів, що збереглися в Карачаєво-Черкесії. «Дослідження будемо проводити всередині Середнього храму. В кінці 1960-х років тут проводилися невеликі роботи. Ми також не плануємо дуже широких розкопок, хочемо отримати дані про архітектурну історію храму», - підкреслив Виноградов.

В селищі Нижній Архиз Зеленчукського району КЧР розташований історико-архітектурний і археологічний комплекс, який датується VII-XIV століттями. На його території знаходяться три храми - Північний, Середній і Південний, побудовані в першій чверті Х століття. Ще два храми цього періоду - Шоанинський і Сентинський -розташовані на території Карачаївського району республіки.