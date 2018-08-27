ЗМІ: Російські хакери намагалися зламати пошту Константинопольського патріархату

Російські хакери роками намагалися зламати листування високопосадових священиків, наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія I.

Про це йдеться у розслідуванні міжнародної інформагенції, опублікованому в понеділок, 27 серпня. Журналісти пов'язують ці кібератаки з тим, що зараз обговорюється питання Томоса для помісної Української Православної Церкви, повідомляє Deutsche Welle.

Хакери з угруповання Fancy Bear, яке пов'язують із російським урядом, намагалися отримати доступ до поштових скриньок ієрархів Константинопольської церкви. До такого висновку дійшли журналісти, які проаналізували 4,7 тисячі адрес електронної пошти, які були надані минулого року американською компанією SecureWorks, яка займається кібербезпекою та є дочкою Dell Technologies.

Хакери атакували зокрема листування митрополитів Константинопольської православної церкви Варфоломія (Самараса), Еммануїла (Адамакіса) й Елпідофора (Ламбрініадіса). Сам Патріарх Варфоломій електронною поштою не користується.

Речник патріарха відмовився від коментарів. "Я не хочу бути частиною цієї історії", - сказав він.