7 відомих людей, які висміяли Бога та чого їм це вартувало

1. У 2005 році в місті Кампінас, в Бразилії: група п'яних друзів прийшла забрати свою подругу з будинку для подальших розваг. Мати цієї дівчини, сильно хвилюючись про них, провела її до машини і, тримаючи дочку за руку, з трепетом сказала: «Дочка моя, їдь з Богом, і нехай Він тебе збереже», на що вона зухвало відповіла: «У нашій машині вже немає місця для Нього, хіба тільки Він залізе і поїде в багажнику...». Кілька годин пізніше матері повідомили, що цей автомобіль потрапив у жахливу автокатастрофу, і всі загинули! Сам автомобіль понівечений до повного невпізнання, проте поліція

повідомила, що, не дивлячись на те, що весь автомобіль повністю знищений так, що навіть неможливо розпізнати його марку, багажник залишився абсолютно неушкодженим, що абсолютно суперечить здоровому глузду. Яке ж було загальне здивування, коли багажник легко відкрився, і в ньому виявили лоток яєць, і жодне з них не розбилося, і навіть не тріснуло!

2. Відома актриса Мерилін Монро: під час презентації її шоу відвідав євангеліст Біллі Грем. Він сказав, що Дух Божий послав його проповідувати їй. Вислухавши проповідника вона відповіла: «Мені не потрібен твій Ісус!». Всього тижнем пізніше її знайшли мертвою в її апартаментах.

3. Політик Бразилії Танкредо ді Амейдо Невес: під час своєї президентської виборчої компанії публічно сказав: «Якщо я наберу 500 000 голосів своєї партії, то навіть сам Бог не зможе мене змістити з президентського поста!» Звичайно ж, він набрав ці голоси, але раптово захворів і за один день до того, як стати президентом, раптово помер.

4. Бразильський композитор, співак, поет Казузу: під час шоу в Ріо де Жанейро, затягнувшись цигаркою, шумно випустив дим у повітря і нахабно проголосив: «Бог, це тобі!». У машині мед. допомоги він помер у віці 32 років від раку легенів.

5. Інженер, який побудував Титанік: після закінчення будівельних робіт на питання репортерів, наскільки безпечним буде його диво - корабель, з іронією в голосі відповів: «Тепер навіть Бог не зможе його потопити!». Напевно кожен знає, що трапилося з гігантом Титаніком.

6. Відомий співак Джон Ленон: на піку популярності (в 1966 р.), під час інтерв'ю провідному американському журналу, сказав: «Християнство скоро закінчиться, воно просто зникне, я навіть не бажаю про це сперечатися. Я просто впевнений в цьому. Ісус був ОК, але його ідеї були занадто простими. Сьогодні ми більш відомі, ніж ВІН! Після того, як він оголосив, що Бітлз більш відомий, ніж Ісус Христос, він трагічно загинув. Один психопат вистрілив у нього в упор шість разів. Примітно те, що вбивця зробив це з метою відібрати його популярність і прославитися на весь світ як вбивця знаменитого співака.

7. Журналістка і танцівниця з Ямайки Христина Хевітт: сказала: «Біблія є найгіршою книжкою, коли-небудь написаною!». Незабаром, у червні 2006 року, її знайшли згорілою до невпізнання у власному автомобілі.

Slovo.today, Katolik Home