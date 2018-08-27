У Болгарії впав в ущелину автобус з паломниками: загинули 16 осіб

Щонайменше 16 осіб загинули внаслідок аварії туристичного автобуса в Болгарії.

Причину ДТП не з’ясували, повідомляє "Ракурс".

Автобус з туристами, які прямували в монастир неподалік від міста Своге, перекинувся і впав в ущелину з висоти 20 метрів. Загинули 16 осіб, ще 27 людей отримали поранення.

Аварія трапилася за 80 км від Софії.

Це була екскурсія для місцевих жителів. В автобусі перебували в основному жінки, які їхали дивитися монастир «Сім Престолів». Цей стародавній православний монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці знаходиться в ущелині річки Габровніца, біля підніжжя гори Іздремец. Він входить до списку ста національних туристичних об'єктів країни.

Внаслідок аварії також постраждали чотири легкових автомобіля.

У понеділок в Болгарії оголошено національну жалобу.