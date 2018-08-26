Чеченський лідер Рамзан Кадиров пожертвував мільйон на відновлення церкви

Чеченський лідер Рамзан Кадиров пожертвував суму в один мільйон рублів на відновлення Успенської церкви, що згоріла в Кондопозі.

Про це глава регіону повідомив у власному телеграм-каналі, передає Islam-today.

«Це значне досягнення, залишене нам предками, — заявив Кадиров. — Тому ніхто не має морального права спокійно спостерігати і покірно мовчати, коли паплюжать мечеть і церкву», — упевнений глава республіки.

Варто нагадати, що згоріла церква являла собою рідкісний пам'ятник дерев'яного зодчества. Культова споруда згоріла дотла. При цьому фахівці оцінили відновлення храму приблизно в 100 мільйонів рублів. Згідно з різними даними, у підпалі дерев'яної церкви підозрюється 15-річний школяр.