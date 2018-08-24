Англіканський собор Лондона встановив барельєф бездомної кішки, яка живе у храмі

В англіканському соборі лондонського району Саутворк 20 серпня відкрили чотири нових кам'яних барельєфа, на одному з яких зображена кішка Доркінз Магніфікет (Doorkins Magnificat), що живе при храмі ось вже 10 років.

Про це повідомляє сайт собору.

Чотири нових елемента кам'яного декору собору розробили і виготовили студенти Лондонської школи мистецтв City & Guilds of London Art School. Крім Доркінз Магніфікет, на інших зображено суфражистка Евелін Шарп (Evelyn Jane Sharp, 1869-1955) — одна з ключових фігур руху за права жінок у Великобританії, Уейн Маркес (Wayne Marques), британський поліцейський, який отримав поранення під час терористичного акту в Лондоні у 2017 році, а також сусідній ринок Боро, де до 2008 року жила кішка, що стала знаменитою.

До 2008 року Доркінз була звичайною вуличною кішкою, що жила на сміттєзвалищі ринку Боро по сусідству з собором. Напередодні різдвяних свят у 2008 році вона стала приходити до храму, де парафіяни підгодовували бездомну тварину.

Кішка далеко не відразу наважилася увійти у церковну будівлю. Згідно з парафіяльними переказами, саме тому парафіяни дали їй прізвисько Доркінз — воно походило від назви п'єси “Doorkins“ британського вченого і популяризатора науки Річарда Докінза, відомого своїми атеїстичними поглядами.

Друга частина прізвиська — Magnificat — перегукується з назвою молитви Пресвятої Богородиці зі збірки англіканських церковних служб.

Преподобний Ендрю Нанн у недавньому інтерв'ю британській Бі-Бі-Сі висловив надію, що відвідувачі собору, побачивши в храмі барельєф із зображенням тварини, зададуться питанням — чому він поміщений тут?

«І ось, хто опиниться поруч, щоб розповісти історію маленької самотньої бездомної кішки, яка з цікавості заглянула в церкву і опинилася вдома, — сказав священнослужитель. — І, може бути, вони також забредуть всередину і відчують себе вдома».

Після того як Доркінз переступила поріг собору, вона там швидко освоїлася. І сьогодні відвідувачі собору регулярно можуть бачити, як вона прогулюється уздовж вівтаря під час богослужінь. Одним з її улюблених місць стало крісло настоятеля собору, де вона часто спить. Під час Адвенту, різдвяного посту, вона часто забирається на невелику копицю сіна, якою прикрашають традиційний вертеп.

Завдяки соціальним мережам Доркінз стала популярною. У неї є власний аккаунт у Твіттері, на який підписано майже 3 тисячі користувачів. Нещодавно була видана книга для дітей, написана від її імені. Собор відкрив цілу лінійку сувенірних виробів, присвячених знаменитій кішці.

За прогнозами ветеринарів, вік Доркінз Магніфікет становить близько 13 років.

За словами настоятеля, найвидатнішою особистістю, з якою пощастило зустрітися Доркінз, стала королева Великобританії Єлизавета II, яка відвідала собор у Саутворці у 2012 році, в дні святкування діамантового ювілею — 60-річчя сходження на престол.